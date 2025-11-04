Российские ватерполисты будут допущены к международным соревнованиям с 1 января 2026 года

Российские ватерполисты смогут выступать на международных стартах с 2026 года.

Международная федерация плавания (World Aquatics) внесла изменения в правила допуска нейтральных спортсменов к соревнованиям.

Благодаря этому нейтральные спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в турнирах по водному поло. Новые правила вступят в силу 1 января 2026 года.

Ранее доступ к турнирам World Aquatics получили российские пловцы, синхронисты и прыгуны в воду – они уже выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште и ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре.

World Aquatics стала первой федерацией, допустившей российских спортсменов в нейтральном статусе в командном виде спорта.