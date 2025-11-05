Диас получил прямую красную в матче с «ПСЖ» за подкат сзади против Хакими в центре поля – перед этим он сделал дубль. Ашрафа, плакавшего из-за травмы, заменили

Луис Диас получил красную карточку в матче с «ПСЖ».

Вингер «Баварии» Луис Диас получил красную карточку в матче с «ПСЖ » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На 3-й добавленной к первому тайму минуте вингер мюнхенской команды сбил защитника парижан Ашрафа Хакими в центре поля, сделав подкат сзади. Марокканец заплакал и вскоре был заменен – вместо него вышел Санни Меюлю .

Главный арбитр встречи Маурицио Мариани показал колумбийцу желтую карточку, но изменил свое решение и удалил его с поля, посмотрев повтор по совету видеоассистентов.

Отметим, что перед этим Диас оформил дубль.

Фото: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.