Украина может получить лишь часть денег от продажи «Челси».

Большая часть денег от продажи «Челси» Романом Абрамовичем пойдет на закрытие кредитов.

«Челси » был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете. Великобритания и страны ЕС настаивают на том, что деньги должны быть переданы Украине.

По данным The Times, в отчетах бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited за год до июня 2022 года, опубликованных в октябре 2025-го, сообщается о задолженностях по кредитам на сумму 1,54 млрд фунтов. Из отчета следует, что Украине будет перечислена лишь чистая выручка от продажи «Челси», которая составляет 922,9 миллиона фунтов.

Отмечается, что в отчетах нет указаний на готовность Абрамовича списать долги компании по кредитам. Кроме того, операции со средствами на счетах Fordstam невозможны без лицензии Управления по исполнению финансовых санкций (OFSI).