  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Менее половины средств от продажи «Челси» Абрамовичем перечислят Украине – 922,9 млн фунтов. Бывшая материнская компания клуба отчиталась о долгах по кредитам – более 1,5 млрд (The Times)
48

Менее половины средств от продажи «Челси» Абрамовичем перечислят Украине – 922,9 млн фунтов. Бывшая материнская компания клуба отчиталась о долгах по кредитам – более 1,5 млрд (The Times)

Украина может получить лишь часть денег от продажи «Челси».

Большая часть денег от продажи «Челси» Романом Абрамовичем пойдет на закрытие кредитов.

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете. Великобритания и страны ЕС настаивают на том, что деньги должны быть переданы Украине.

По данным The Times, в отчетах бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited за год до июня 2022 года, опубликованных в октябре 2025-го, сообщается о задолженностях по кредитам на сумму 1,54 млрд фунтов. Из отчета следует, что Украине будет перечислена лишь чистая выручка от продажи «Челси», которая составляет 922,9 миллиона фунтов.

Отмечается, что в отчетах нет указаний на готовность Абрамовича списать долги компании по кредитам. Кроме того, операции со средствами на счетах Fordstam невозможны без лицензии Управления по исполнению финансовых санкций (OFSI).

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?4139 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
logoРоман Абрамович
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
деньги
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой о «Спартаке»: «Не кажется, что Станкович потерял нити управления командой. 1:2 против чемпиона – достойно. У многих клубов недочеты, а говорят только про «Спартак»
8 минут назад
Бекхэм произведен в рыцари на церемонии в Виндзорском дворце: «Короля впечатлил мой костюм. Он самый элегантно одетый мужчина из всех, кого я знаю, пожалуй»
20 минут назад
Холанд не видит себя на уровне Роналду и Месси: «Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним»
21 минуту назад
Возле «Камп Ноу» прошла акция протеста против депортации 50 рабочих-мигрантов: «У них нет документов, многие работают по 12 часов без выходных больше года. «Барса» закрыла на все глаза»
40 минут назад
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
46 минут назадТесты и игры
Радимов о «Спартаке»: «Деградация продолжается. Ну какой Дмитриев защитник? Барко отдал чужому и стоит, наблюдает. При этом читаю, что ему предложили новый трехлетний контракт!»
49 минут назад
«Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с изображением Трента рядом с «Энфилдом»
сегодня, 13:15Фото
Роберто Де Дзерби: «Лигу 1 недооценивают, на мой взгляд. В чемпионате Франции очень сильные игроки и тренеры, стадионы переполнены»
сегодня, 12:54
«Крылья» могут назначить иностранного тренера вместо Адиева. Это более вероятный вариант, также рассматривается Игнашевич (Sport24)
сегодня, 12:41
«Бартон 12 раз перешел грань между свободой слова и преступлением». Экс-хавебка «Сити» обвиняют в 12 оскорбительных постах в адрес телеведущего Вайна и экс-футболисток Алуко и Уорд
сегодня, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Клаудиньо принимает «Аль-Ахли», «Сеул» и «Чэнду Жунчэн» голов не забили
6 минут назадLive
Тренер «Кайрата» Уразбахтин перед «Интером»: «Соперник топ-уровня. Важно быть смелыми и организованными, по максимуму использовать моменты»
36 минут назад
Пеп перед матчем с «Боруссией»: «В Германии и Франции все команды из ЛЧ стараются играть в пятницу, чтобы получить больше отдыха. Мне это не нравится, но мы привыкли – менять расписание никто не станет»
сегодня, 13:07
Сергей Ташуев: «ЦСКА – это прогнозируемая команда. Ограниченность в позиционной атаке – большая проблема. Они теряются, если нет пространства впереди»
сегодня, 12:53
Кристенсен травмировался на тренировке на следующий день после возвращения в общую группу «Барсы». Защитник вряд ли сыграет с «Брюгге»
сегодня, 12:40
Канчельскис о «Спартаке»: «Такой великий клуб не должен довольствоваться 4-5-м местом. Не понимаю, когда радуются даже третьему. За чемпионство бороться не готовы»
сегодня, 12:30
Юрий Семин: «Мусаев – лучший тренер первой половины чемпионата РПЛ, «Краснодар» – лучшая команда. Мурад проделывает колоссальную работу»
сегодня, 12:16
Кукуян назначен на матч «Спартак» – «Локомотив» в Кубке России, Егоров – на игру «Зенит» – «Динамо»
сегодня, 11:42
Алонсо о результатах «Ливерпуля»: «В прошлом году в это время все говорили о проблемах «ПСЖ». Посмотрите на них в конце сезона»
сегодня, 11:01
Невилл об игре Шешко: «Хочется большего за 80 млн фунтов. Он далек от Куньи и Мбемо – других форвардов, которых приобрел «МЮ»
сегодня, 10:40