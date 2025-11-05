  • Спортс
  • Гребенкин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Монреалем». У него 3 очка в 9 играх за «Филадельфию» в сезоне
Гребенкин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Монреалем». У него 3 очка в 9 играх за «Филадельфию» в сезоне

Никита Гребенкин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Монреалем».

Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин открыл счет голам в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:4 Б). 

22-летний россиянин сравнял счет в третьем периоде (4:4), что позволило «Флайерс» перевести игру в овертайм. 

В 9 матчах в сезоне на счету Гребенкина 3 (1+2) очка при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 9:31. 

Сегодня Никита (9:41, «+1») реализовал единственный бросок в створ и отметился 1 силовым приемом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
