Гребенкин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Монреалем». У него 3 очка в 9 играх за «Филадельфию» в сезоне

Никита Гребенкин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Монреалем».

Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин открыл счет голам в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Монреалем » (5:4 Б).

22-летний россиянин сравнял счет в третьем периоде (4:4), что позволило «Флайерс» перевести игру в овертайм.

В 9 матчах в сезоне на счету Гребенкина 3 (1+2) очка при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 9:31.

Сегодня Никита (9:41, «+1») реализовал единственный бросок в створ и отметился 1 силовым приемом.