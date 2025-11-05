Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
В Лиге чемпионов проходят матчи 4-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
В среду «Челси» сыграет с «Карабахом», «Барселона» – с «Брюгге», «Манчестер Сити» примет «Боруссию» Дортмунд, «Интер» – «Кайрат», «Байер» встретится с «Бенфикой».
Лига чемпионов
4-й тур
5 ноября 17:45, Alphamega Stadium
5 ноября 17:45, им. Тофика Бахрамова
5 ноября 20:00, Сан-Сиро
5 ноября 20:00, Сент-Джеймс Парк
5 ноября 20:00, Ян Брейдель
5 ноября 20:00, Этихад
5 ноября 20:00, Йохан Кройфф Арена
5 ноября 20:00, Эштадиу да Луш
5 ноября 20:00, Стадион Велодром
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
