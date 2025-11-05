  • Спортс
  Флик хочет покинуть «Барсу» летом из-за усталости. Тренер разочарован некоторыми игроками (ABC)
Флик хочет покинуть «Барсу» летом из-за усталости. Тренер разочарован некоторыми игроками (ABC)

Ханс-Дитер Флик хочет покинуть «Барселону» по окончании сезона.

Ханс-Дитер Флик намерен покинуть пост тренера «Барселоны» по окончании сезона, сообщает ABC.

По данным источника, с сентября немец твердит своему тренерскому штабу, что он «очень устал» и хочет уйти.

Отмечается, что Флик разочарован тем, что некоторым игрокам «блауграны» не хватает концентрации и самоотдачи.

Кроме того, тренер считает, что руководство клуба оказывает ему недостаточную поддержку.

Контракт Флика с «Барсой» рассчитан до июня 2027 года. Он возглавляет команду с июля 2024-го.

После 11 туров текущего сезона Ла Лиги каталонцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Реала» на 5 очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ABC
