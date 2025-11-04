В «Барсе» считают Батракова футболистом, соответствующим задачам европейских топ-клубов. Первые контакты с «Локомотивом» могут произойти зимой (Metaratings)
«Барселона» следит за Алексеем Батраковым.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков входит в сферу интересов «Барселоны».
По данным Metaratings, скаутский отдел каталонского клуба считает, что у футболиста есть качества, которые могут соответствовать амбициям и задачам топ-команд ведущих европейских чемпионатов.
Официальных переговоров о трансфере футболиста между клубами еще не было, но возможен вариант, что зимой могут произойти первые контакты.
В этом сезоне Батраков забил 10 голов и сделал 4 передачи в 14 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
