«Рейнджерс» проиграли все 6 матчей дома в этом сезоне, разница шайб – 6:18. После 0:3 от «Каролины» болельщики освистали команду Салливана

«Рейнджерс» проиграли все 6 матчей дома в этом сезоне при разнице шайб 6:18.

«Рейнджерс » уступили «Каролине» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ , потерпев 6-е поражение в 6 домашних матчах со старта сезона.

После сегодняшнего поражения болельщики освистали уходивших со льда Madison Square Garden игроков клуба из Нью-Йорка.

У команды под руководством Майка Салливана только 1 очко в 6 домашних играх в этом сезоне при разнице шайб 6:18. При этом 5 из 6 шайб были заброшены в игре против «Сан-Хосе» (5:6 ОТ).

Ранее «Рейнджерс», которые отметят 100 лет с даты своего основания в 2026 году, только дважды начинали сезон без побед в первых 6 играх дома (1943/44, 1950/51).

Отметим, что гостях команда выиграла 6 из 8 матчей. С 14 очками в 14 играх нью-йоркцы идут на 14-м месте в Восточной конференции.