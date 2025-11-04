15-летний Доуман стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов. Вингер «Арсенала» побил рекорд Мукоко

Макс Доуман из «Арсенала» стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

Вингер «Арсенала » Макс Доуман стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

Англичанин вышел на матч со «Славией» в 4-м туре общего этапа турнира в возрасте 15 лет и 308 дней, заменив Леандро Троссарда на 72-й минуте.

Доуман обошел Юссуфу Мукоко , который дебютировал в Лиге чемпионов в 16 лет и 18 дней. Ламин Ямаль провел первую игру в этом соревновании в 18 лет и 68 дней.

