15-летний Доуман стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов. Вингер «Арсенала» побил рекорд Мукоко
Макс Доуман из «Арсенала» стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.
Вингер «Арсенала» Макс Доуман стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.
Англичанин вышел на матч со «Славией» в 4-м туре общего этапа турнира в возрасте 15 лет и 308 дней, заменив Леандро Троссарда на 72-й минуте.
Доуман обошел Юссуфу Мукоко, который дебютировал в Лиге чемпионов в 16 лет и 18 дней. Ламин Ямаль провел первую игру в этом соревновании в 18 лет и 68 дней.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Арсенал» (0:3, второй тайм).
