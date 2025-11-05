УЕФА про попадание мяча в руку Тчуамени в штрафной «Реала»: «Это не пенальти, конечность в естественном положении и близка к телу»
УЕФА: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Реала».
УЕФА объяснил решение Иштвана Ковача не назначать пенальти в ворота «Реала».
На 30-й минуте мяч после удара хавбека «Ливерпуля» Доминика Собослаи попал в руку Орельену Тчуамени на границе штрафной площади. Ковач сперва назначил штрафной удар, потом изучил повтор на предмет пенальти и решил вовсе отменить фол.
УЕФА опубликовал объяснение: «Мяч коснулся левой руки игрока «Реала», находившейся близко к телу и в естественном положении».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
