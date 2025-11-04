Роналду об Амориме в «МЮ»: «Он делает все возможное, но чудес не бывает. Некоторые игроки не представляют, что такое «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду: Аморим не сотворит чудо в «МЮ».

Криштиану Роналду считает, что Рубен Аморим не сможет сотворить чудо в «Манчестер Юнайтед ».

«Он делает все, что в его силах. Что ему еще остается? Только чудо. Чудес не бывает. У нас в Португалии говорят: «Чудеса бывают только в Фатиме (город, где находится святилище Фатимы, важный объект паломничества в Португалии – Спорт’‘)».

И он не сотворит чудо. У них есть хорошие игроки, но некоторые из них не имеют представления о том, что такое «Манчестер Юнайтед», – сказал нападающий «Аль-Насра » в интервью Пирсу Моргану .

После 10 туров «МЮ» занимает 8-е место в таблице, набрав 17 очков.