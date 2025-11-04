Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала

Фигурист Угожаев проиграл спор Загитовой – Алина пнула его ногой в ягодицы.

Фигурист Николай Угожаев и олимпийская чемпионка Алина Загитова заключили пари во влоге для Первого канала после этапа Гран-при России в Магнитогорске.

По условиям спора, Угожаев должен был получить один поджопник от Загитовой в случае чистых прокатов на этапе в Красноярске и два в случае выступления с ошибками.

Загитова и Угожаев обсудили спор во влоге после соревнований в Красноярске.

Загитова : Ну че, вставай.

Угожаев : Встаю.

Загитова : Ты не так.

Угожаев : Сразу вот так? (Поворачивается спиной.)

Загитова : Да. (Дает первый поджопник.) Ты слишком высокий! Подсядь немножечко. (Дает второй поджопник.)

Угожаев : А что без ботинка?

Загитова : Ну, блин, мне жалко. Как твое самочувствие? Будешь еще спорить со мной?

Угожаев : Да. Но попозже, не сейчас.

