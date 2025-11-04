  • Спортс
  • Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала
Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала

Фигурист Угожаев проиграл спор Загитовой – Алина пнула его ногой в ягодицы.

Фигурист Николай Угожаев и олимпийская чемпионка Алина Загитова заключили пари во влоге для Первого канала после этапа Гран-при России в Магнитогорске.

По условиям спора, Угожаев должен был получить один поджопник от Загитовой в случае чистых прокатов на этапе в Красноярске и два в случае выступления с ошибками.

Загитова и Угожаев обсудили спор во влоге после соревнований в Красноярске.

Загитова: Ну че, вставай.

Угожаев: Встаю.

Загитова: Ты не так.

Угожаев: Сразу вот так? (Поворачивается спиной.)

Загитова: Да. (Дает первый поджопник.) Ты слишком высокий! Подсядь немножечко. (Дает второй поджопник.) 

Угожаев: А что без ботинка?

Загитова: Ну, блин, мне жалко. Как твое самочувствие? Будешь еще спорить со мной?

Угожаев: Да. Но попозже, не сейчас.

ВИДЕО

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
