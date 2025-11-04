Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала
Фигурист Николай Угожаев и олимпийская чемпионка Алина Загитова заключили пари во влоге для Первого канала после этапа Гран-при России в Магнитогорске.
По условиям спора, Угожаев должен был получить один поджопник от Загитовой в случае чистых прокатов на этапе в Красноярске и два в случае выступления с ошибками.
Загитова и Угожаев обсудили спор во влоге после соревнований в Красноярске.
Загитова: Ну че, вставай.
Угожаев: Встаю.
Загитова: Ты не так.
Угожаев: Сразу вот так? (Поворачивается спиной.)
Загитова: Да. (Дает первый поджопник.) Ты слишком высокий! Подсядь немножечко. (Дает второй поджопник.)
Угожаев: А что без ботинка?
Загитова: Ну, блин, мне жалко. Как твое самочувствие? Будешь еще спорить со мной?
Угожаев: Да. Но попозже, не сейчас.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
