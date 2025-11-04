  • Спортс
  • РПЛ стремится к росту средней посещаемости до 18 000 человек к 2030 году и планирует создавать документальные фильмы и шоу для увеличения аудитории («Ведомости»)
РПЛ стремится к росту средней посещаемости до 18 000 человек к 2030 году и планирует создавать документальные фильмы и шоу для увеличения аудитории («Ведомости»)

РПЛ хочет до 2030 года увеличить среднюю посещаемость матчей на 4 000 человек.

РПЛ нацелена на увеличение посещаемости матчей и наращивание числа подписчиков в соцсетях.

Премьер-лига приняла стратегию развития на период до 2030-го. Концепция будет официально представлена 5 ноября на форуме «Россия – спортивная держава», однако «Ведомостям» удалось заранее ознакомиться с содержанием презентации.

Во втором блоке («Аудитория») в качестве основной задачи называется рост средней посещаемости матчей чемпионата до 18 000 человек, в то время как в текущем сезоне на игры ходит в среднем чуть менее 14 000.

Также лига хочет увеличить число зарегистрированных пользователей в CRM-системе до 300 000, добиться 20%-го роста подписчиков в соцсетях к концу сезона-2025/26, повысить «базовые показатели «здоровья» бренда», такие как узнаваемость, ассоциации, воспринимаемое качество и лояльность.

РПЛ хочет расширить работу с образами футболистов в целях привлечения новой аудитории. Планируется участие в создании документальных фильмов, собственных и партнерских шоу.

Также лига собирается провести глубокое исследование аудитории ради понимания ее характеристик. Другие направления работы – система лояльности для болельщиков, обновление бренд-платформы.

Это направление «Стратегии-2030» включает более 20 инициатив.

РПЛ хочет чаще взаимодействовать с РФС и Минспортом через «проактивную единую позицию» и стать «прогрессивной и стабильной бизнес-площадкой» – это заложено в «Стратегии-2030»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Ведомости»
