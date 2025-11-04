«Фиорентина» уволила Пиоли. Команда идет 20-й в Серии А после 10 матчей без побед со старта сезона
Стефано Пиоли покинут пост главного тренера «Фиорентины».
Стефано Пиоли прекратил работу с «Фиорентиной».
Итальянский клуб сообщил об увольнении 60-летнего Пиоли с позиции главного тренера.
«Клуб выражает благодарность тренеру и его штабу за профессионализм, проявленный на протяжении всей работы», – говорится в заявлении команды.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Даниэле Галлоппа.
Стефано Пиоли возглавлял «Фиорентину» с июля 2025 года. Во главе команды он провел 10 матчей в рамках Серии А и ни разу не победил (4 ничьих и 6 поражений).
На данный момент клуб из Флоренции занимает 20-е место в таблице Серии А, имея в активе 4 балла.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Фиорентины»
