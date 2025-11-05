Переехавший в Дубай Фердинанд о росте налогов в Англии: «Когда в стране все разваливается, я думаю: правда ли налоги идут на то, что реально приносит пользу жителям? И многие знают ответ»

Рио Фердинанд недоволен налогами в Великобритании.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал налоговые изменения в Англии за последний год.

В конце 2024 года и начале 2025-го выросла ставка налога на прирост капитала, появился НДС на плату за обучение в частных школах, а порог налога на наследство был заморожен до 2030-го.

«Если бы, например, система здравоохранения работала идеально и на полную мощность, то люди не возражали бы против уплаты налогов. Но когда в стране все разваливается и идет наперекосяк, то я сижу и думаю: мы платим налоги – и правда ли они идут на то, что реально приносит пользу людям, живущим здесь?

И это большой вопрос, на который нужно ответить. Думаю, многие из нас знают ответ на него», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед » в эфире LBC Radio.

Сам Фердинанд в 2024-м переехал с семьей в Дубай.

«Моя семья теперь видит меня гораздо чаще, а я лучше провожу с ней время – думаю, это просто здорово для меня. Я люблю Англию, в этом смысле я патриот, но новая глава, новое путешествие, что-то иное – это, я считаю, нечто свежее в моей жизни», – добавил англичанин.