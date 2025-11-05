Видео
Трехочковый Николы Вучевича за 3 секунды до сирены принес «Чикаго» победу над «Филадельфией»

Никола Вучевич и Джош Гидди разыграли победное владение «Буллз».

«Чикаго» удалось совершить камбэк с «-24» и одолеть «Филадельфию» – 113:111.

В решающем владении разыгрывающий Джош Гидди прошел под кольцо и отбросил мяч в угол центровому Николе Вучевичу, который попал из-за дуги за 3 секунды до финальной сирены. Защитник «Сиксерс» Квентин Граймс не смог реализовать ответную трехочковую попытку.

«Буллз» одержали 6-ю победу в 7 матчах. На счету Вучевича 19 очков (8 из 14 с игры и 1 из 5 из-за дуги) и 10 подборов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
