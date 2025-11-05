Кочетков сыграл на ноль в первом матче в сезоне НХЛ, отразив 25 бросков «Рейнджерс». Это его 11-й шатаут в лиге – делит 4-е место в истории «Каролины»
Петр Кочетков сыграл на ноль в первом матче в сезоне НХЛ.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:0).
26-летний россиянин отразил все 25 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
Напомним, что Кочетков пропустил старт сезона из-за травмы нижней части тела. Ранее он провел один матч за «Чикаго Вулвс» в АХЛ, куда был отправлен набирать форму.
Шатаут стал для Петра 11-м в рамках регулярок лиги. По их числу он делит 4-е место в истории франшизы («Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс») с Кевином Уиксом и Шоном Бурком.
В топ-3 входят Кэм Уорд (27), Артур Ирбе (20) и Майк Лиут (13).
