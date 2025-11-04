Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Землянский, Нестеров, Гребнев, Есипенко и Наер сыграют на турнире
На Кубке мира по шахматам в индийском Гоа стартуют матчи 1/64 финала с участием россиян.
4 ноября пройдут первые партии открытого турнира, 5 ноября – вторые. 6 ноября пройдут партии тай-брейка.
Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.
Гоа, Индия
Открытый турнир
1/64 финала
Первые партии
Начало партий – 12:30 по московскому времени (4 ноября), прямая трансляция – на канале ФИДЕ.
Арсений Нестеров (Россия) – Пентала Харикришна (Индия)
Диптаян Гхош (Индия) – Ян Непомнящий (Россия)
Иван Землянский (Россия) – Рэй Робсон (США)
Володар Мурзин (Россия) – Георг Майер (Уругвай)
Бай Цзиньши (Китай) – Даниил Дубов (Россия)
Айк Мартиросян (Армения) – Владислав Артемьев (Россия)
Давид Навара (Чехия) – Алексей Гребнев (Россия)
Андрей Есипенко (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)
Евгений Наер (Россия) – Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия)
Гукеш Доммараджу (Индия) – Ногербек Казыбек (Казахстан)
С. Л. Наранаян (Индия) – Никита Витюгов (Англия)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Гергели Кантор (Венгрия)
Кристобаль Энрикес Вильягра (Чили) – Алексей Сарана (Сербия)
Денис Махнев (Казахстан) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Уэсли Со (США) – Титас Стремавичюс (Литва)
Даниил Юффа (Испания) – Джеффри Шонг (США)
Маттиас Блюбаум (Германия) – Ахмед Адли (Египет)
Александр Донченко (Германия) – Антон Гихарро Давид (Испания)
Боян Максимович (Босния и Герцеговина) – Аниш Гири (Нидерланды)
Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Фаустино Оро (Аргентина)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Сурья Шехар Гангули (Индия)
Владислав Ковалев (Беларусь) – Винсент Каймер (Германия)
Александр Мотылев (Румыния) – Пархам Магсудлу (Иран)
Лоренцо Лодичи (Италия) – Ханс Ниманн (США)
Салех Салем (ОАЭ) – Абхиманью Мишра (США)
Александр Фиер (Бразилия) – Владимир Федосеев (Словения)
Кирилл Алексеенко (Австрия) – Энди Вудворд (США)
Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Максим Чигаев (Испания)
Мартин Петров (Болгария) – Арджун Эригайси (Индия)
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).
Полная сетка – здесь.