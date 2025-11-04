  • Спортс
  • Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Землянский, Нестеров, Гребнев, Есипенко и Наер сыграют на турнире
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Землянский, Нестеров, Гребнев, Есипенко и Наер сыграют на турнире

Девять россиян сыграют в 1/64 финала Кубка мира по шахматам.

На Кубке мира по шахматам в индийском Гоа стартуют матчи 1/64 финала с участием россиян.

4 ноября пройдут первые партии открытого турнира, 5 ноября – вторые. 6 ноября пройдут партии тай-брейка.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

1/64 финала

Первые партии

Начало партий – 12:30 по московскому времени (4 ноября), прямая трансляция – на канале ФИДЕ.

Арсений Нестеров (Россия) – Пентала Харикришна (Индия)

Диптаян Гхош (Индия) – Ян Непомнящий (Россия)

Иван Землянский (Россия) – Рэй Робсон (США)

Володар Мурзин (Россия)Георг Майер (Уругвай)

Бай Цзиньши (Китай) – Даниил Дубов (Россия)

Айк Мартиросян (Армения) – Владислав Артемьев (Россия) 

Давид Навара (Чехия) – Алексей Гребнев (Россия) 

Андрей Есипенко (Россия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

Евгений Наер (Россия) – Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия)

Гукеш Доммараджу (Индия) – Ногербек Казыбек (Казахстан)

С. Л. Наранаян (Индия) – Никита Витюгов (Англия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Гергели Кантор (Венгрия)

Кристобаль Энрикес Вильягра (Чили) – Алексей Сарана (Сербия)

Денис Махнев (Казахстан) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Уэсли Со (США) – Титас Стремавичюс (Литва)

Даниил Юффа (Испания) – Джеффри Шонг (США)

Маттиас Блюбаум (Германия) – Ахмед Адли (Египет)

Александр Донченко (Германия) – Антон Гихарро Давид (Испания)

Боян Максимович (Босния и Герцеговина) – Аниш Гири (Нидерланды)

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Фаустино Оро (Аргентина) 

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Сурья Шехар Гангули (Индия)

Владислав Ковалев (Беларусь) – Винсент Каймер (Германия)

Александр Мотылев (Румыния) – Пархам Магсудлу (Иран)

Лоренцо Лодичи (Италия) – Ханс Ниманн (США)

Салех Салем (ОАЭ) – Абхиманью Мишра (США)

Александр Фиер (Бразилия) – Владимир Федосеев (Словения)

Кирилл Алексеенко (Австрия) – Энди Вудворд (США)

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Максим Чигаев (Испания)

Мартин Петров (Болгария) – Арджун Эригайси (Индия)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Полная сетка – здесь.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
