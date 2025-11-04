Алексей Швед стал игроком УНИКСа

Пресс-служба казанского клуба объявила о подписании краткосрочного контракта с Алексеем Шведом сроком на два месяца.

В прошлом сезоне 36-летний баскетболист выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит» и помог команде дойти до финала. Швед сыграл в 33 матчах, набирая в среднем 9 очков, 2,2 подбора и 5,1 передачи за 20 минут на площадке.

Ранее сообщалось, что баскетболист мог перейти в команду чемпионата Китая.