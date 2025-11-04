  • Спортс
Александр Плющенко: «Со мной все хорошо, температура 37. Пишут, что меня забрала скорая помощь – никуда не забирали, в больнице я не лежал»

Александр Плющенко рассказал о состоянии своего здоровья.

Фигурист Александр Плющенко рассказал, что не попадал в больницу после ледового шоу. 

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день состоялось шоу «Спящая красавица», где Плющенко исполнил роль короля, а его сын, 12-летний Александр – роль принца. 

В интервью Евгений сообщил, что накануне выступления его сын заболел, но все равно принял участие в шоу: «У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой».

«Со мной все хорошо, сейчас температура у меня 37. 

Пишут, что меня забрала скорая помощь – меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, все хорошо. Просто скорая приехала осмотреть меня. 

По поводу того, что я вышел на шоу с температурой – это было лично мое решение, потому что меня некем было заменить, тем более это был день рождения моего отца», – сказал Александр Плющенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Александра Плющенко
