Александр Плющенко: «Со мной все хорошо, температура 37. Пишут, что меня забрала скорая помощь – никуда не забирали, в больнице я не лежал»

Александр Плющенко рассказал о состоянии своего здоровья.

Фигурист Александр Плющенко рассказал, что не попадал в больницу после ледового шоу.

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день состоялось шоу «Спящая красавица», где Плющенко исполнил роль короля, а его сын, 12-летний Александр – роль принца.

В интервью Евгений сообщил, что накануне выступления его сын заболел, но все равно принял участие в шоу: «У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой ».

«Со мной все хорошо, сейчас температура у меня 37.

Пишут, что меня забрала скорая помощь – меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, все хорошо. Просто скорая приехала осмотреть меня.

По поводу того, что я вышел на шоу с температурой – это было лично мое решение, потому что меня некем было заменить, тем более это был день рождения моего отца», – сказал Александр Плющенко.