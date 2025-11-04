«Ванкувер» поместил Кравцова на драфт отказов для расторжения контракта

Виталий Кравцов покинет «Ванкувер».

«Ванкувер » выставил нападающего Виталия Кравцова на безусловный драфт отказов.

Генеральный менеджер клуба Патрик Альвин объявил, что игрок был помещен на драфт отказов для расторжения контракта.

25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора ».

В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд » и набрал 4 (1+3) балла.

Ранее сообщалось, что хоккеист в ближайшее время может вернуться в КХЛ. Права на форварда принадлежат «Трактору», на него претендуют «Локомотив» и, возможно, «Ак Барс».

В прошлом сезоне Кравцов набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх.