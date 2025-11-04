«Ванкувер» поместил Кравцова на драфт отказов для расторжения контракта
Виталий Кравцов покинет «Ванкувер».
«Ванкувер» выставил нападающего Виталия Кравцова на безусловный драфт отказов.
Генеральный менеджер клуба Патрик Альвин объявил, что игрок был помещен на драфт отказов для расторжения контракта.
25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора».
В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд» и набрал 4 (1+3) балла.
Ранее сообщалось, что хоккеист в ближайшее время может вернуться в КХЛ. Права на форварда принадлежат «Трактору», на него претендуют «Локомотив» и, возможно, «Ак Барс».
В прошлом сезоне Кравцов набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ванкувера»
