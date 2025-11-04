Дембеле из-за травмы заменен на 25-й минуте игры с «Баварией». Вингер «ПСЖ» сразу ушел в раздевалку

Усман Дембеле получил травму.

Усман Дембеле заменен в первом тайме игры с «Баварией» из-за травмы.

Вингер «ПСЖ» вышел в стартовом составе на матч против мюнхенцев в Лиге чемпионов, хотя испытывал проблемы с бедром в конце встречи с «Ниццей» в Лиге 1.

Обладатель «Золотого мяча» успел забить гол, отмененный впоследствии из-за офсайда, и почти сразу был заменен на Ли Кан Ина (на 25-й минуте). Француз быстрым шагом направился в раздевалку.

Статистику Дембеле можно изучить здесь .

