РПЛ хочет увеличить вдвое заработок от продажи международных прав и лицензирования к 2030-му. Еще одна цель – более 1 млн подписчиков на платных ресурсах («Ведомости»)

РПЛ хочет видеть более миллиона подписчиков на платных ресурсах к 2030 году.

РПЛ нацелена на расширение телеаудитории матчей и доходов от продажи прав в ближайшие годы.

Премьер-лига приняла стратегию развития на период до 2030-го. Концепция будет официально представлена 5 ноября на форуме «Россия – спортивная держава», однако «Ведомостям» удалось заранее ознакомиться с содержанием презентации.

Третий блок «Стратегии-2030» посвящен телевизионной аудитории. Отмечается, что средний охват бесплатных трансляций уже превысил 3 млн человек, а к 2030 году лига нацелена на достижение показателя в 1+ млн подписчиков на платных ресурсах.

Также РПЛ рассчитывает увеличить вдвое заработок от продажи международных прав и лицензирования. Еще одна инициатива – создание «новых активов и источников дохода», которые составят не менее 1% доходов РПЛ.

В течение ближайших пяти лет Премьер-лига намерена провести независимую оценку стоимости медиаправ и анализ вариантов сотрудничества с вещателями.

Указано, что лиге необходимо исследование медиаландшафта на перспективных рынках и более активная работа по продаже прав за рубежом.

Допускается также «сотрудничество с производителями видеоигр и киберспортивными клубами».

РПЛ стремится к росту средней посещаемости до 18 000 человек к 2030 году и планирует создавать документальные фильмы и шоу для увеличения аудитории («Ведомости»)

РПЛ хочет чаще взаимодействовать с РФС и Минспортом через «проактивную единую позицию» и стать «прогрессивной и стабильной бизнес-площадкой» – это заложено в «Стратегии-2030»