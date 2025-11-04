«Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с изображением Трента рядом с «Энфилдом»
Мурал в Ливерпуле с изображением Трента был испорчен.
Вандалы испортили мурал с изображением бывшего защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда, который в 2025 году перешел в «Реал» в качестве свободного агента.
Мурал, который находится в нескольких минутах от стадиона «Энфлид», был облит краской, а оставленная надпись на испанском гласила: «Прощай, крыса».
Вандалы также добавили слово «крыса» к цитате на мурале: «Простой парень из Ливерпуля, чья мечта сбылась». После этого фразу можно было прочитать так: «Простой парень из Ливерпуля, чья мечта сбылась, [стал] крысой».
Тем не менее отмечается, что рабочие уже очистили изображение и вернули его в прежнее состояние.
Сегодня «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: The Athletic
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
