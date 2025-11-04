«Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с изображением Трента рядом с «Энфилдом»

Мурал в Ливерпуле с изображением Трента был испорчен.

Вандалы испортили мурал с изображением бывшего защитника «Ливерпуля » Трента Александер-Арнолда , который в 2025 году перешел в «Реал» в качестве свободного агента.

Мурал, который находится в нескольких минутах от стадиона «Энфлид», был облит краской, а оставленная надпись на испанском гласила: «Прощай, крыса».

Вандалы также добавили слово «крыса» к цитате на мурале: «Простой парень из Ливерпуля, чья мечта сбылась». После этого фразу можно было прочитать так: «Простой парень из Ливерпуля, чья мечта сбылась, [стал] крысой».

Тем не менее отмечается, что рабочие уже очистили изображение и вернули его в прежнее состояние.

Сегодня «Ливерпуль» и «Реал Мадрид » сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов .

Фото: The Athletic