Винисиус – игрок года от ФИФА, у Мудрика допинг, умер Янис Тимма, перезапуск Суперлиги, апелляция Валиевой, «Милуоки» выиграл Кубок НБА и другие новости

1. ФИФА в Дохе вручила награды The Best. Винисиус Жуниор («Реал») впервые выиграл приз лучшему футболисту года. И сделал важное заявление: «Да, я лучший игрок мира . Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести».

Карло Анчелотти («Реал») стал лучшим тренером. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) второй раз подряд признан лучшим вратарем. Автором самого красивого гола назвали Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»). Холанд, Родри, Ямаль, Салиба, Мартинес, Диаш и 5 игроков «Реала» вошли в команду года по версии ФИФА. Женские номинации – здесь .

2. Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест . «Челси» сделал заявление : «Михаил подтвердил, что не употреблял запрещенные вещества сознательно. Клуб и игрок будут работать с соответствующими органами». 23-летний полузащитник сборной Украины тоже высказался : «Настоящий шок – я никогда не нарушал правила сознательно. Не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса».

Пишут, что Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за Украину в ноябре. Михаил временно отстранен от футбола. Игрок прошел полиграф в Лондоне и отрицал прием запрещенных веществ – его ответы «в несколько раз превысили среднюю норму доверия».

3. В Москве умер латвийский баскетболист Янис Тимма, тело 32-летнего мужчины было найдено в подъезде гостиницы. Предварительная версия смерти – суицид. 9 декабря Тимма развелся с известной певицей Анной Седоковой. Она сделала заявление о случившемся: «Не представляете, в каком аду я жила в последние годы». И сообщила, что попала в больницу . Детали трагедии – в нашем материале .

4. СКА дома проиграл «Локомотиву» (2:3), ЦСКА был сильнее «Куньлуня» (3:2), «Сибирь» уступила «Авангарду» (3:5) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

5. Суперлига Европы перезапустилась под названием Объединенная лига . В турнире будет 4 дивизиона, 96 клубов-участников и ежегодный отбор на основе национальных лиг. В УЕФА направлена просьба об одобрении.

6. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Чикаго», Михеев набрал 1+1 и стал первой звездой матча. «Питтсбург» с голом Малкина одолел «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ), «Каролина» победила «Айлендерс» (4:0), Кочетков отбил 32 броска и впервые в сезоне сыграл на ноль , Свечников забросил 12-ю шайбу , «Рейнджерс» без Панарина продолжают падать – 0:2 в матче с «Нэшвиллом», 11-е поражение в 14 играх. Все результаты дня – здесь .

7. Российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил. Это не затронет перераспределение медалей чемпионата Европы-2022: золото достанется Анне Щербаковой.

8. НБА. Трипл-дабл Янниса помог «Милуоки» победить «Оклахому» и стать вторым обладателем Кубка лиги , разыгранного в рамках внутрисезонного турнира.

9. «Ювентус» хочет подписать Эдуарда Сперцяна зимой, хавбек «Краснодара» также интересен «ПСЖ». «Барса» попытается купить Эрлинга Холанда летом, отступные форварда «Ман Сити» – 150 млн евро.

10. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады в Париже. Об этом сообщил министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев.

11. «Ювентус» разгромил «Кальяри» (4:0) дома и вышел в 1/4 финала Кубка Италии .

12. На ЧМ-2034 по футболу не будет алкоголя на стадионах . ФИФА не станет давить на власти Саудовской Аравии.

13. Халку предложили сыграть за медиафутбольный клуб «Чисто Питер». Экс-игрок «Зенита» ответил: «Я ничего не понял».

14. Лиам Лоусон заменит Серхио Переса в «Ред Булл». Отец и сын Сайнсы провели прощальные заезды за рулем «Феррари» во Фьорано.

15. Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что подерется с Логаном Полом по правилам бокса. Есть предварительная договоренность.

Цитаты дня:

Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами: «Животные тысячами гибнут от химикатов – никого не волнует. А охотники как раз помогают животным , подкармливают. И охота честнее домашнего хозяйства»

Александр Мостовой: «Самая сильная сборная России была в 1996 году – мы могли выиграть Евро . Были одними из фаворитов турнира»

Косторная про уход от Тутберидзе в 2020-м: «Работа строилась исключительно с дубинкой , не на взаимодоверительных отношениях»

Лыжница Степанова: «Нейтральный статус для нас – полная абстракция на ближайший год»

Сергей Карякин: «Только победа может оправдать получение нейтрального статуса»