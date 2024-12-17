Косторная про уход от Тутберидзе в 2020-м: «Работа строилась исключительно с дубинкой, не на взаимодоверительных отношениях»
Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. В июле 2020-го она перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Я-то чуть-чуть повзрослее стала, хотела, чтобы меня слушали, ко мне прислушивались. А ко мне продолжали относиться как к ребенку. Работа происходила не на каких-то взаимодоверительных отношениях, на каком-то диалоге, работа строилась исключительно с дубинкой.
Еще раз все взвесив, я решила, что остаюсь при своем мнении. Позвонила Этери Георгиевне, сказала: я бы хотела попробовать работать по-другому, другими методами. Она сказала: ну раз так, вот иди и пробуй», – рассказала 21-летняя фигуристка в документальном фильме «Параллельное вращение».
Сейчас Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей и тренируется под руководством Сергея Рослякова.
Документалка о Косторной: зачем ушла от Этери, что разочаровало в фигурке и чем бесит Куница
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