У СКА 3 поражения в 5 последних матчах, сегодня – 2:3 от «Локомотива». Команда Ротенберга – 5-я на Западе

СКА потерпел 3 поражения в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга дома проиграла «Локомотиву » со счетом 2:3.

В 5 последних матчах у СКА две победы – над «Амуром » (7:5) и «Барысом » (1:0).

Петербургский клуб набрал 44 очка за 35 игр и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.