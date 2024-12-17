У СКА 3 поражения в 5 последних матчах, сегодня – 2:3 от «Локомотива». Команда Ротенберга – 5-я на Западе
СКА потерпел 3 поражения в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга дома проиграла «Локомотиву» со счетом 2:3.
В 5 последних матчах у СКА две победы – над «Амуром» (7:5) и «Барысом» (1:0).
Петербургский клуб набрал 44 очка за 35 игр и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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