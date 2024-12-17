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Кубок НБА. Финал. «Оклахома» против «Милуоки»

Сегодня в Лас-Вегасе состоится финал Кубка НБА 2024 года.

«Оклахома» и «Милуоки» поборются за второй в истории лиги Кубок НБА.

НБА

Кубок НБА

Финал

Лас-Вегас

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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