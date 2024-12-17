Кубок НБА. Финал. «Оклахома» против «Милуоки»

Сегодня в Лас-Вегасе состоится финал Кубка НБА 2024 года.

«Оклахома» и «Милуоки » поборются за второй в истории лиги Кубок НБА. НБА Кубок НБА Финал Лас-Вегас ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.