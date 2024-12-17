Кубок НБА. Финал. «Оклахома» против «Милуоки»
Сегодня в Лас-Вегасе состоится финал Кубка НБА 2024 года.
«Оклахома» и «Милуоки» поборются за второй в истории лиги Кубок НБА.
НБА
Финал
Лас-Вегас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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