«Селтик» назначил Вильфрида Нанси главным тренером. Француз возглавлял «Коламбус Крю» в МЛС

«Селтик» назначил Вильфрида Нанси главным тренером.
«Селтик» объявил о назначении нового главного тренера. Брендан Роджерс ушел с этой должности 28 октября.
«Футбольный клуб «Селтик» рад объявить о назначении Вильфрида Нанси новым футбольным тренером. Он заключил контракт сроком на два с половиной года. Вильфрид приступит к работе в новой должности 4 декабря 2025 года.
Вильфрид переходит в «Селтик» из клуба МЛС «Коламбус Крю», где он завоевал Кубок МЛС и Кубок лиг, а также был назван тренером года МЛС в 2024 году.
До этого он также выиграл чемпионат Канады с «Монреалем» в 2021 году», – говорится в заявлении «Селтика».
Изображение: celticfc.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Селтика»
