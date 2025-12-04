  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Селтик» назначил Вильфрида Нанси главным тренером. Француз возглавлял «Коламбус Крю» в МЛС
Фото
3

«Селтик» назначил Вильфрида Нанси главным тренером. Француз возглавлял «Коламбус Крю» в МЛС

«Селтик» назначил Вильфрида Нанси главным тренером.

«Селтик» объявил о назначении нового главного тренера. Брендан Роджерс ушел с этой должности 28 октября.

«Футбольный клуб «Селтик» рад объявить о назначении Вильфрида Нанси новым футбольным тренером. Он заключил контракт сроком на два с половиной года. Вильфрид приступит к работе в новой должности 4 декабря 2025 года.

Вильфрид переходит в «Селтик» из клуба МЛС «Коламбус Крю», где он завоевал Кубок МЛС и Кубок лиг, а также был назван тренером года МЛС в 2024 году.

До этого он также выиграл чемпионат Канады с «Монреалем» в 2021 году», – говорится в заявлении «Селтика».

Изображение: celticfc.com

Кто выиграет ЧМ-2026?25551 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Селтика»
logoСелтик
logoвысшая лига Шотландия
трансферы
logoКоламбус Крю
Вильфрид Нанси
logoМЛС
logoБрендан Роджерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Ювентуса», «Лацио» – «Болонья», «Рома» проиграла «Кальяри» в гостях
14 минут назадLive
Алаев о том, что Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Это недоразумение, надеюсь»
17 минут назад
Сперцян о стычке игроков «Краснодара» и ЦСКА: «Вильягра говорил на своем языке что-то неприятное, видимо. Наши услышали»
22 минуты назад
Мусаев о 3:2 с ЦСКА: «Лучший матч «Краснодара» в сезоне в плане обороны и атаки. Приятно закончить хороший год качественной игрой»
27 минут назад
Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
32 минуты назад
«Краснодар» уходит на зимний перерыв лидером РПЛ 3-й сезон подряд
36 минут назад
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
47 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
сегодня, 18:09
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
сегодня, 18:00
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Мусаев о стычке в перерыве матча с ЦСКА: «Вроде не подрадся никто – просто на повышенных тонах поговорили. Услышал крики, вышел, смотрю – все угасло»
2 минуты назад
Старший тренер «Балтики» Нагайцев после 2:0 с «Крыльями»: «Мы будем только прибавлять, весной станем сильнее. Костяк сохранится и усилится»
10 минут назад
«Реал» – «Сельта». Мбаппе, Винисиус и Беллингем в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
10 минут назад
Челестини об удалении Мойзеса в игре с «Краснодаром»: «Действия я не видел как такового, что мне сказать? Судья решил показать вторую карточку, это не подлежит обсуждению»
14 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Хейлунд, Дэвид, Мактоминей и Йылдыз играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
24 минуты назад
Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара» в РПЛ – 55 голов. Колумбиец обошел Смолова
25 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
46 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
46 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
46 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
48 минут назад