«Арсенал» лидирует в АПЛ после 14 туров. «Ман Сити» отстает на 5 очков, «Астон Вилла» – на 6, «Челси» – на 9, «Ливерпуль» – на 11, «МЮ» с игрой в запасе – на 12

«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ после 14-го тура.

«Арсенал» идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ после 14-го тура. Команда Микеля Артеты набрала 33 очка.

Следом идет «Манчестер Сити », отставая на 5 баллов (28). Тройку замыкает «Астон Вилла » (27).

«Челси » располагается четвертым с отставанием от лидера в 9 очков (24). «Кристал Пэлас » и «Сандерленд » с 23 очками занимают 5-е и 6-е места соответственно.

У «Брайтона » 22 балла и 7-е место. Столько же у «Ливерпуля », мерсисайдцы – восьмые. «Манчестер Юнайтед » с игрой в запасе идет на 9-й строчке (21 балл), отставание от «Арсенала » – 12 очков.