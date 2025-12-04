«Арсенал» лидирует в АПЛ после 14 туров. «Ман Сити» отстает на 5 очков, «Астон Вилла» – на 6, «Челси» – на 9, «Ливерпуль» – на 11, «МЮ» с игрой в запасе – на 12
«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ после 14-го тура.
«Арсенал» идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ после 14-го тура. Команда Микеля Артеты набрала 33 очка.
Следом идет «Манчестер Сити», отставая на 5 баллов (28). Тройку замыкает «Астон Вилла» (27).
«Челси» располагается четвертым с отставанием от лидера в 9 очков (24). «Кристал Пэлас» и «Сандерленд» с 23 очками занимают 5-е и 6-е места соответственно.
У «Брайтона» 22 балла и 7-е место. Столько же у «Ливерпуля», мерсисайдцы – восьмые. «Манчестер Юнайтед» с игрой в запасе идет на 9-й строчке (21 балл), отставание от «Арсенала» – 12 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
