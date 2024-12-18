Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». У него 26 очков в 33 играх
Евгений Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (3:2 ОТ).
В активе 38-летнего россиянина стало 26 (7+19) очков в 33 играх в сезоне при полезности «минус 13». Он прервал серию из 5 матчей без голов.
Сегодня Малкин (19:30, 2:27 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери. На точке вбрасывания выиграл 3 попытки из 8 (37,5%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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