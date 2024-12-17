The Best. Бонмати из «Барсы» – лучшая футболистка года от ФИФА, Хейс – лучший тренер, Неэр – лучший вратарь, Марта получила приз своего имени за самый красивый гол
Полузащитник «Барселоны» Бонмати получила приз The Best. В октябре Айтана взяла «Золотой мяч» второй сезон подряд, испанцка сделала квадрупл с «блауграной».
Также на The Best были номинированы Кэролайн Хансен, Сальма Паральюэло, Она Батлье, Кейра Уолш (все – «Барселона»), Барбра Банда («Орландо Прайд», Замбия), Хадиджа Шоу, Лорен Хемп (обе – «Манчестер Сити»), Линдси Хоран, Табита Чавинга (обе – «Лион»), Люси Бронз («Челси»), Мариона Кальдентей («Арсенал»), Наоми Гирма («Сан-Диего»), София Смит («Портленд Торнс»), Мэллори Суонсон («Чикаго Ред Старс») и Тринити Родман («Вашингтон Спирит»).
Награду лучшего тренера года в женском футболе получила Эмма Хейс («Челси» / США).
Бразильская футболистка Марта стала первой обладательницей нового приза ее имени (FIFA Marta Award) – за самый красивый гол в женском футболе.
Лучшим голкипером признана Алисса Неэр из сборной США и «Чикаго Ред Старс».
В символическую сборную года вошли: Алисса Неэр («Чикаго Ред Старс»), Сальма Паральюэло, Она Батлье, Айтана Бонмати, Патриция Гихарро, Ирен Паредес, Каролина Хансен (все – «Барселона»), Линдси Хоран («Лион»), Наоми Гирма («Сан-Диего»), Люси Бронз («Челси»), Габи Портильо («Коринтианс»).
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