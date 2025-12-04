  • Спортс
  • Тренер «Сандерленда» Ле Бри про 1:1 с «Ливерпулем»: «Были удивлены тем, что контролировали игру – сказали игрокам верить в свои силы и больше атаковать»
13

Режис Ле Бри дал комментарий о ничьей в матче с «Ливерпулем».

Главный тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри высказался об итогах матча АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

«Я не расстроен, ведь мы взяли один балл на «Энфилде». Играть на этом стадионе – привилегия.

После хорошего первого тайма поговорили с игроками в перерыве и сказали, что могли бы приложить еще больше усилий, ведь мы играли хорошо. Нам нужна была вера в то, что мы можем забить.

Как и ожидалось, соперник вернулся в игру за счет замен и поддержки болельщиков, но мы хорошо оборонялись и имели шанс забить второй гол, но не получилось.

Возможно, мы были немного удивлены тем, что контролировали игру, поэтому сказали игрокам верить в свои силы и больше атаковать, ведь забить реально.

Способность обучаться – одна из главных сильных сторон этой команды. Футболисты скромны и хотят учиться. В такой сложной лиге, если не учиться каждый день, невозможно поддерживать уровень», – сказал Режис Ле Бри.

«Челси» получил от Фарке из-за странностей Марески, у Виртца отняли гол «Ливерпуля», «Вилла» превратила 0:2 в 4:3. Главное в АПЛ

Кто выиграет ЧМ-2026?25625 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сандерленда»
logoРежис Ле Бри
logoпремьер-лига Англия
logoСандерленд
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
