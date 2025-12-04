Тренер «Сандерленда» Ле Бри про 1:1 с «Ливерпулем»: «Были удивлены тем, что контролировали игру – сказали игрокам верить в свои силы и больше атаковать»

Режис Ле Бри дал комментарий о ничьей в матче с «Ливерпулем».

Главный тренер «Сандерленда » Режис Ле Бри высказался об итогах матча АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

«Я не расстроен, ведь мы взяли один балл на «Энфилде». Играть на этом стадионе – привилегия.

После хорошего первого тайма поговорили с игроками в перерыве и сказали, что могли бы приложить еще больше усилий, ведь мы играли хорошо. Нам нужна была вера в то, что мы можем забить.

Как и ожидалось, соперник вернулся в игру за счет замен и поддержки болельщиков, но мы хорошо оборонялись и имели шанс забить второй гол, но не получилось.

Возможно, мы были немного удивлены тем, что контролировали игру, поэтому сказали игрокам верить в свои силы и больше атаковать, ведь забить реально.

Способность обучаться – одна из главных сильных сторон этой команды. Футболисты скромны и хотят учиться. В такой сложной лиге, если не учиться каждый день, невозможно поддерживать уровень», – сказал Режис Ле Бри.

