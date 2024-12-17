Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о допинге
Российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.
На данный момент спортсменка отбывает 4-летнюю дисквалификацию.
«Мы подтверждаем, что госпожа Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии», – сообщили в пресс-службе суда, отметив, что не могут предоставить никаких дополнительных сведений о новой апелляции.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го – тогда она сдала положительную пробу на триметазидин. Федеральный суд Швейцарии ранее уже отклонял апелляцию фигуристки на решение CAS.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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