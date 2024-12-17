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Александр Мостовой: «Самая сильная сборная России была в 1996 году – мы могли выиграть Евро. Были одними из фаворитов турнира»

Александр Мостовой считает, что Россия могла выиграть Евро-1996.

– Какая была самая сильная сборная, за которую вы выступали?

– Самая сильная сборная России была в 1996 году!

На чемпионате Европы в нашей группе были победители турнира Германия, финалисты – Чехия, а также Италия.

В итоге не вышли в плей-офф мы с итальянцами, и то, по той причине, что нам одного гола не хватило.

В последнем туре группового этапа мы обыгрывали чехов со счетом 3:2, и нам нужно было забить еще один мяч – в итоге пропустили...

Но однозначно – сборная России могла выиграть чемпионат Европы по футболу 1996 года!

Мы были одними из фаворитов турнира, занимали второе место в рейтинге УЕФА, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
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