Александр Мостовой: «Самая сильная сборная России была в 1996 году – мы могли выиграть Евро. Были одними из фаворитов турнира»
Александр Мостовой считает, что Россия могла выиграть Евро-1996.
– Какая была самая сильная сборная, за которую вы выступали?
– Самая сильная сборная России была в 1996 году!
На чемпионате Европы в нашей группе были победители турнира Германия, финалисты – Чехия, а также Италия.
В итоге не вышли в плей-офф мы с итальянцами, и то, по той причине, что нам одного гола не хватило.
В последнем туре группового этапа мы обыгрывали чехов со счетом 3:2, и нам нужно было забить еще один мяч – в итоге пропустили...
Но однозначно – сборная России могла выиграть чемпионат Европы по футболу 1996 года!
Мы были одними из фаворитов турнира, занимали второе место в рейтинге УЕФА, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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