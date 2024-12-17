🏆 Винисиус выиграл приз лучшему футболисту года The Best от ФИФА

Винисиус Жуниор стал обладателем приза The Best от ФИФА.

24-летний бразильский вингер «Реала» получил приз лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА ).

На приз лучшему игроку 2024 года также претендовали Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде (все – «Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Винисиус посетил сегодняшнее мероприятие Дохе. «Мадрид » в 18 декабря сыграет в Катаре против «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка.

В 2023 и 2022 годах награда лучшему игроку доставалась Лионелю Месси. Аргентинец брал приз трижды – это рекорд. Для Винисиуса награда стала первой.