Холанд, Родри, Ямаль, Салиба, Мартинес, Диаш и 5 игроков «Реала» – в команде года по версии ФИФА
ФИФА представила символическую сборную мира по итогам последнего года.
Состав был объявлен в ходе церемонии The Best.
В команду включены:
– вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
– защита: Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Реал»), Даниэль Карвахаль («Реал»);
– полузащита: Тони Кроос («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»);
– нападение: Винисиус Жуниор («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер ФИФА
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