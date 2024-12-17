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Холанд, Родри, Ямаль, Салиба, Мартинес, Диаш и 5 игроков «Реала» – в команде года по версии ФИФА

ФИФА представила символическую сборную мира по итогам последнего года.

Состав был объявлен в ходе церемонии The Best.

В команду включены:

вратарь: Эмилиано МартинесАстон Вилла»);

защита: Вильям СалибаАрсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Реал»), Даниэль Карвахаль («Реал»);

полузащита: Тони Кроос («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»);

нападение: Винисиус Жуниор («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер ФИФА
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