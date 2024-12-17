Фото форварда «Локо» с охоты на зайцев, Венгрия защищает ОКР, травма Ямаля, 6:0 от «Интера», Неймар собрался в команду Месси, Рылов будет получать нейтральный статус и другие новости

1. Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев стал главным ньюсмейкером дня, выложив фото с охоты на зайцев. Александр Мостовой и Сергей Юран высказались по этому поводу, Руслан Нигматуллин отметил, что ему «жалко зайчишек» .

2. Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза . Туда попала Канделаки, хотели включить патриарха Кирилла и два футбольных клуба.

3. Ламин Ямаль пропустит 3-4 недели из-за травмы голеностопа, вингер «Барселоны» не сыграет с «Атлетико». Фанаты «Барсы» отправляли эмодзи обезьян защитнику «Леганса» Неу, который травмировал Ямаля, один из болельщиков написал: «В Сегунду, макака». Кроме того, фанаты каталонского клуба скандировали «В Сегунду» в адрес «Леганеса» во время проигранного матча.

4. «Интер» разнес «Лацио» в гостях – 6:0! У Чалханоглу, Думфриса и Димарко по 1+1, Тюрам, Барелла и Карлос Аугусто забили. Миланцы отстают от лидирующей в Серии А «Аталанты» на 3 балла при матче в запасе.

5. Неймар сказал команде, что перейдет в «Интер Майами» Месси летом, сообщает Sky Sport Switzerland. Контракт с «Аль-Хилалем» истекает в июне.

5. Трансферные новости. ЦСКА готов продать Келвена за 12 млн евро, чтобы купить нападающего, пишет инсайдер Иван Карпов. Виллиан Жозе не хочет покидать «Спартак» зимой, а «Лас-Пальмас» не делал предложений по форварду. Нино интересен «Крузейро», «Зенит» требует 15 млн евро за защитника.

6. Сын инвестора «Химок» Илья Садыгов – 38-й в списке лучших футболистов России от «СЭ». У форварда нет голов в 2024-м, проголосовал за него директор «Пари НН».

7. Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020, пловец Евгений Рылов заявил, что, скорее всего, будет получать нейтральный статус .

8. НХЛ. «Вашингтон» прервал 10-матчевую серию побед в гостях , уступив «Далласу» (1:3).

9. Фанаты «ПСЖ» скандировали «Лионцы – шлюхи» и «мы вас трахнем в жопу». Матч с «Лионом» прервали на несколько минут, парижанам пригрозили поражением.

10. НБА. 40 очков Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Шарлотт», «Детройт» одолел «Майами» в овертайме и другие результаты .

11. Карим Бензема может завершить карьеру в мае и стать послом «Реала», пишет Relevo.

12. Новым президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) избран Рафаэль Лусан. Его могут отстранить из-за дела о хищении гранта на реконструкцию футбольного поля – суд вынесет вердикт по апелляции в феврале.

13. «Реал» из-за неисправности самолета на 3 часа отложил вылет в Катар на финал Межконтинентального кубка.

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