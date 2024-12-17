Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после игры за сборную Украины в ноябре (The Athletic)
У Михаила Мудрика возникли проблемы с тестом на мельдоний.
«Челси» ранее подтвердил информацию о положительном допинг-тесте у украинского полузащитника, отметив, что футболист «никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ».
По информации The Athletic, Михаил Мудрик сдал положительный тест на мельдоний после выступления за сборную Украины в ноябре.
Полузащитник временно отстранен от футбола.
В этом сезоне Мудрик сыграл 7 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.
Мудрик о положительном допинг-тесте: «Настоящий шок – я никогда не нарушал правила сознательно. Не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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