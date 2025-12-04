У «Ливерпуля» 9 поражений, ничья и 4 победы в 14 последних матчах
«Ливерпуль» выиграл лишь 4 из 14 последних матчей.
Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Сандерлендом» (1:1) в АПЛ.
Начиная с 29 сентября мерсисайдцы потерпели девять поражений, один раз сыграли вничью и одержали всего четыре победы.
6 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Лидса».
Кто выиграет ЧМ-2026?25612 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
