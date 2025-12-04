У «Ливерпуля» 9 поражений, ничья и 4 победы в 14 последних матчах

«Ливерпуль» выиграл лишь 4 из 14 последних матчей.

Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Сандерлендом » (1:1) в АПЛ .

Начиная с 29 сентября мерсисайдцы потерпели девять поражений, один раз сыграли вничью и одержали всего четыре победы.

6 декабря «Ливерпуль » сыграет в гостях у «Лидса».