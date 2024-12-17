Винисиус о призе The Best: «Да, я лучший игрок мира. Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести»

Винисиус Жуниор опубликовал заявление после церемонии The Best.

«Veni, vidi, vici («Пришел, увидел, победил» – Спортс”).

Сегодня я пишу тому маленькому мальчику, который наблюдал, как многие его кумиры поднимают этот приз. Его время пришло. Вернее, пришло мое время. Время сказать: да, я лучший игрок мира, и за это я упорно боролся.

Они пытались и пытаются принизить меня, обесценить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести.

Когда я жил в Сан-Гонсалу (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро – Спортс”), системе было наплевать на меня. Она почти поглотила меня.

Я победил ради себя, ради семьи. На этом пути меня поддерживали «Фламенго », «Реал», сборная Бразилии , сотни моих партнеров, люди, которые сопровождают меня каждый день в рутине, те, кто восхищается мной. Лучшим игроком на свете», – написал вингер «Реала ».

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