Винисиус о призе The Best: «Да, я лучший игрок мира. Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести»
«Veni, vidi, vici («Пришел, увидел, победил» – Спортс”).
Сегодня я пишу тому маленькому мальчику, который наблюдал, как многие его кумиры поднимают этот приз. Его время пришло. Вернее, пришло мое время. Время сказать: да, я лучший игрок мира, и за это я упорно боролся.
Они пытались и пытаются принизить меня, обесценить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести.
Когда я жил в Сан-Гонсалу (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро – Спортс”), системе было наплевать на меня. Она почти поглотила меня.
Я победил ради себя, ради семьи. На этом пути меня поддерживали «Фламенго», «Реал», сборная Бразилии, сотни моих партнеров, люди, которые сопровождают меня каждый день в рутине, те, кто восхищается мной. Лучшим игроком на свете», – написал вингер «Реала».
🏆 Винисиус выиграл приз лучшему футболисту года The Best от ФИФА
Винисиус выиграл премию The Best. Опередил Родри хотя бы в рейтинге ФИФА
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий