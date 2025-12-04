  • Спортс
Артета о 2:0 с «Брентфордом»: «Арсенал» доминировал и создал самые опасные моменты. Горжусь футболистами после такой недели – они играли, не восстановившись»

Микель Артета: «Арсенал» доминировал над «Брентфордом».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил победный матч с «Брентфордом» (2:0) в 14-м туре АПЛ.

На 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Микель Мерино. На 91-й Букайо Сака установил окончательный счет.

О счете 1:0 в пользу «канониров» до концовки матча

«Подобное всегда некомфортно, ведь всего один [точный] удар «Брентфорда», и вокруг царили бы хаос и авантюризм. Счета 1:0 никогда не бывает достаточно, но я считаю, что мы доминировали в игре и создали самые опасные моменты.

В целом, я очень доволен. После недели, которую мы провели, играть три дня спустя, не восстановившись, и снова победить… Я очень горжусь игроками».

О сэйве Давида Райи

«Я не анализировал его, но это выглядело как хорошая и очень важная реакция. Их вратарь тоже сделал несколько очень хороших сейвов. Но именно это и нужно. В ключевые моменты наши игроки должны делать то, что должны, и мы это, безусловно, сделали».

О том, выжимает ли он максимум из своей команды

«Да, особенно учитывая количество травмированных. Мы потеряли Салиба, Габриэла, сегодня мы потеряли Москеру. Это было испытание. Бен Уайт сегодня был великолепен. Все, кому дали возможность, играют».

О травмах Райса и Москеры, и о том, вернется ли Салиба в состав к матчу с «Астон Виллой»

«Завтра узнаем больше. Их нужно обследовать. Деклана пришлось заменить... Посмотрим, кто будет готов».

О голе Микеля Мерино

«Невероятно то, что он сегодня снова сделал. Не только сам гол, хотя и он великолепен. Движение, качество, реализация, то, как он рассчитывает момент, его скорость. Это феноменально», – сказал Артета для Sky Sports.

