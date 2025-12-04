Артета о 2:0 с «Брентфордом»: «Арсенал» доминировал и создал самые опасные моменты. Горжусь футболистами после такой недели – они играли, не восстановившись»

Микель Артета: «Арсенал» доминировал над «Брентфордом».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета оценил победный матч с «Брентфордом » (2:0) в 14-м туре АПЛ.

На 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Микель Мерино. На 91-й Букайо Сака установил окончательный счет.

О счете 1:0 в пользу «канониров» до концовки матча

«Подобное всегда некомфортно, ведь всего один [точный] удар «Брентфорда», и вокруг царили бы хаос и авантюризм. Счета 1:0 никогда не бывает достаточно, но я считаю, что мы доминировали в игре и создали самые опасные моменты.

В целом, я очень доволен. После недели, которую мы провели, играть три дня спустя, не восстановившись, и снова победить… Я очень горжусь игроками».

О сэйве Давида Райи

«Я не анализировал его, но это выглядело как хорошая и очень важная реакция. Их вратарь тоже сделал несколько очень хороших сейвов. Но именно это и нужно. В ключевые моменты наши игроки должны делать то, что должны, и мы это, безусловно, сделали».

О том, выжимает ли он максимум из своей команды

«Да, особенно учитывая количество травмированных. Мы потеряли Салиба, Габриэла , сегодня мы потеряли Москеру. Это было испытание. Бен Уайт сегодня был великолепен. Все, кому дали возможность, играют».

О травмах Райса и Москеры, и о том, вернется ли Салиба в состав к матчу с «Астон Виллой»

«Завтра узнаем больше. Их нужно обследовать. Деклана пришлось заменить... Посмотрим, кто будет готов».

О голе Микеля Мерино

«Невероятно то, что он сегодня снова сделал. Не только сам гол, хотя и он великолепен. Движение, качество, реализация, то, как он рассчитывает момент, его скорость. Это феноменально», – сказал Артета для Sky Sports.