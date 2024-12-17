Лыжница Степанова: «Нейтральный статус для нас – полная абстракция на ближайший год»

Вероника Степанова оценила вероятность нейтрального статуса в лыжах и биатлоне.

С 2022 года российские лыжники и биатлонисты не допускаются до международных стартов.

«А что это так много возбужденных в последние дни в окололыжном и околобиатлонном мире? Нейтральный статус для нас – полная абстракция на ближайший год.

За пловцов я искренне рада, но они победили на соревнованиях (чемпионат мира на короткой воде – Спортс’’), проводившихся в почти дружественном Будапеште, где главный спонсор – китайская компания и где «главный начальник по плаванию» из Кувейта. У них даже штаб-квартира в Венгрию переезжает.

А у лыжников, кто забыл – ближайший чемпионат мира в Норвегии, босс из Швеции/ Великобритании и спонсоры точно не из Китая. Почувствовали разницу?

Вот к Олимпиаде’26 посмотрим – там гораздо более взрослые дяди и тети рулят, если надо им будет – в последний момент все свои же ограничения снимут, правила поменяют и россиян включат. Если ☝️», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова .