НХЛ. «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» – с «Чикаго», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Каролина» встретится с «Айлендерс»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа-Бэй » проведет матч с «Коламбусом», «Питтсбург » встретится с «Лос-Анджелесом», «Бостон » будет противостоять «Калгари ». НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. Таблица НХЛ Статистика НХЛ