Лоусон заменит Переса в «Ред Булл», объявление – в конце недели (Canal+)

«Ред Булл» определился с составом на сезон-2025.

Решение о разрыве между «Ред Булл» и Серхио Пересом уже принято, утверждает французский Canal+.

По информации журналиста Жюльена Фебро, австрийцы выбрали в главную команду Лиама Лоусона , а Юки Цунода останется в «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз »). Ранее пресса сообщала о повышении Изака Аджара из «Формулы-2» в «РБ» – он будет выступать с Цунодой.

В конце недели коллектив из Милтон-Кейнса должен объявить, что Лоусон станет новым напарником Макса Ферстаппена в 2025 году.

Гельмут Марко: «Ред Булл» объявит состав в ближайшие дни, спекуляции об условиях Переса – чушь. Обратная связь Цуноды гораздо лучше, чем считается»

Юки Цунода: «Шансы на переход в «Ред Булл» – 50 на 50»