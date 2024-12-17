Лоусон заменит Переса в «Ред Булл», объявление – в конце недели (Canal+)
«Ред Булл» определился с составом на сезон-2025.
Решение о разрыве между «Ред Булл» и Серхио Пересом уже принято, утверждает французский Canal+.
По информации журналиста Жюльена Фебро, австрийцы выбрали в главную команду Лиама Лоусона, а Юки Цунода останется в «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз»). Ранее пресса сообщала о повышении Изака Аджара из «Формулы-2» в «РБ» – он будет выступать с Цунодой.
В конце недели коллектив из Милтон-Кейнса должен объявить, что Лоусон станет новым напарником Макса Ферстаппена в 2025 году.
Гельмут Марко: «Ред Булл» объявит состав в ближайшие дни, спекуляции об условиях Переса – чушь. Обратная связь Цуноды гораздо лучше, чем считается»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Canal+
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