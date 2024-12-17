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Лоусон заменит Переса в «Ред Булл», объявление – в конце недели (Canal+)

«Ред Булл» определился с составом на сезон-2025.

Решение о разрыве между «Ред Булл» и Серхио Пересом уже принято, утверждает французский Canal+.

По информации журналиста Жюльена Фебро, австрийцы выбрали в главную команду Лиама Лоусона, а Юки Цунода останется в «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз»). Ранее пресса сообщала о повышении Изака Аджара из «Формулы-2» в «РБ» – он будет выступать с Цунодой.

В конце недели коллектив из Милтон-Кейнса должен объявить, что Лоусон станет новым напарником Макса Ферстаппена в 2025 году.

Гельмут Марко: «Ред Булл» объявит состав в ближайшие дни, спекуляции об условиях Переса – чушь. Обратная связь Цуноды гораздо лучше, чем считается»

Юки Цунода: «Шансы на переход в «Ред Булл» – 50 на 50»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Canal+
logoМакс Ферстаппен
logoСерхио Перес
logoЮки Цунода
logoИзак Аджар
logoЛиам Лоусон
logoФормула-2
logoРед Булл
возможные переходы
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
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