Апелляция Валиевой не затронет перераспределение медалей чемпионата Европы-2022: золото достанется Щербаковой

Апелляция российской фигуристки Камилы Валиевой в Федеральный суд Швейцарии не повлияет на процесс перераспределения медалей чемпионата Европы-2022.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ Международного союза конькобежцев (ISU). Ожидается, что из-за допинг-бана Валиевой золото достанется Анне Щербаковой, серебро – Александре Трусовой, бронза – бельгийке Луне Хендрикс.

«ISU приступит к перераспределению медалей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года на основе итогового рейтинга в течение следующих нескольких недель», – говорится в сообщении.

При этом в ISU отметили, что за перераспределение медалей командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Фигуристка лишилась побед на чемпионатах Европы и России, а также золота Олимпиады в командном турнире.

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