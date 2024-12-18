Кочетков впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 32 броска «Айлендерс». У него 13 побед в 19 играх
Петр Кочетков впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 32 броска «Айлендерс».
Вратарь «Каролины» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:0).
Победа стала для 25-летнего россиянина 13-й в 19 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).
В целом за карьеру в лиге у Кочеткова стало 9 сухих матчей из 88 всего при 51 победе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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