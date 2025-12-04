Киву про 5:1 с «Венецией»: «Понравилось отношение футболистов «Интера» к сопернику. Доволен игрокам – они хотели закрепить достигнутый успех»

Кристиан Киву: понравилось отношение игроков «Интера» в матче с «Венецией».

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву прокомментировал победу над «Венецией» (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Мне понравилось отношение наших футболистов к сопернику. Я доволен тем, что показали игроки, но я знал, что они, будучи мотивированными, захотят закрепить успех, достигнутый за последние месяцы.

Рад за тех, кто впервые сыграл на «Сан-Сиро», за игроков до 23 лет, которых я хорошо знал. Рад за Анди Диуфа, который впервые вышел в стартовом составе, сыграл все 90 минут и забил гол.

Этим вечером было много поводов для радости», – сказал Кристиан Киву.