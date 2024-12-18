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«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:2) – 11-е поражение в 14 последних играх. Клуб впервые в сезоне не забил, Панарин пропустил 2-й матч подряд

«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:2) – 11-е поражение в 14 последних играх.

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Предаторс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Питера Лавиолетта проиграла 11 из 14 последних матчей, все поражения – в основное время.

«Рейнджерс» опустились на 6-е место в дивизионе и идут вне зоны плей-офф на Востоке. 

В матче с клубом из Теннесси нью-йоркцы впервые в сезоне остались без заброшенных шайб.

Лучший бомбардир команды Артемий Панарин (36 очков в 29 играх, 15+21) пропустил 2-й матч подряд из-за травмы верхней части тела. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНэшвилл
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoПитер Лавиолетт
logoАртемий Панарин
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