«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:2) – 11-е поражение в 14 последних играх. Клуб впервые в сезоне не забил, Панарин пропустил 2-й матч подряд
«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:2) – 11-е поражение в 14 последних играх.
Клуб из Нью-Йорка проиграл «Предаторс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Питера Лавиолетта проиграла 11 из 14 последних матчей, все поражения – в основное время.
«Рейнджерс» опустились на 6-е место в дивизионе и идут вне зоны плей-офф на Востоке.
В матче с клубом из Теннесси нью-йоркцы впервые в сезоне остались без заброшенных шайб.
Лучший бомбардир команды Артемий Панарин (36 очков в 29 играх, 15+21) пропустил 2-й матч подряд из-за травмы верхней части тела.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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