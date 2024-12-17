Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады в Париже

Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат денежную премию за серебро Олимпиады-2024.

Об этом сообщил министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев.

«Наши серебряные призеры Игр в Париже, теннисистки, получат по 2,5 млн рублей. Это решение принято. Тренерский штаб тоже получит по 2,5 млн, потому что мы должны поощрять наших героев спорта. Это очень важно», – сказал Дегтярев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче за золото Андреева и Шнайдер уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини 6:2, 1:6, 7-10.